Последние новости рубрики Общество
12 марта 2018 12:35  [43] НБД-Банк продолжает благотворительную акцию "Монета добра" в помощь детям с онкозаболеваниями
12 марта 2018 12:15  [127] Нижегородское правительство намерено передать епархии здание на Стрелке под духовно-просветительский центр
12 марта 2018 11:42  [114] Проезд на маршруте Т-71 в Нижнем Новгороде подорожал до 20 рублей с 11 марта
11 марта 2018 15:03  [1479] Поисково-спасательный флешмоб в Нижнем Новгороде 11 марта 2018 года
11 марта 2018 13:38  [1356] Росавиация начала мониторинг стоимости перевозок пассажиров в преддверии ЧМ-2018
10 марта 2018 16:32  [1906] Нижегородский Гидрометцентр прогнозирует солнечную сухую погоду 10-13 марта
09 марта 2018 12:44  [1648] Нижегородское правительство планирует направить более 166 млн рублей на дорожную разметку в области
09 марта 2018 11:15  [1608] Нижегородские студенты станут общественными наблюдателями на ЕГЭ в 2018 году
08 марта 2018 15:15  [1723] Численность лосей сократилась в Керженском заповеднике впервые с 2012 года из-за волков
08 марта 2018 15:00  [2607] "Нижний Новгород обладает самой большой восьмеркой в стране", - Глеб Никитин
Общество

Нижегородское правительство намерено передать епархии здание на Стрелке под духовно-просветительский центр

12 марта 2018 12:15  [127] Общество

Фото: Google maps

Нижегородское правительство намерено передать епархии здание на Стрелке под духовно-просветительский центр. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Заксобрания Нижегородской области.

Согласно проекту изменений в прогнозный план приватизации на 2018-2020 годы, внесенному 7 марта 2018 года, из плана исключается нежилое двухэтажное здание общей площадью 1 571 кв.м (ул. Стрелка, 7), поскольку оно передается Нижегородской епархии для размещения духовно-просветительского центра.

Кроме того, в план включены еще три здания. Первое здание площадью 223,2 кв.м, расположено в Богородске (ул. Свердлова, 23А), оно не используется, передано в казну области из оперативного управления ГБПОУ НО "Нижегородский медицинский колледж".

Второе здание площадью 3 295,2 кв.м находится в Нижнем Новгороде (бульвар Мира, 6/29). Оно тоже не используется, передано в казну области из оперативного управления ГБУ НО "Экология региона".

Третье здание площадью 498,3 кв.м, расположено в Нижнем Новгороде в границах ул.Баумана, Затона 25 лет Октября, берега реки Оки. Имущество не используется, передано в казну из оперативного управления ГБПОУ НО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова".

Также план на 2018-2020 годы дополняется объектами, которые не были реализованы в течение предыдущего трехлетнего периода.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph