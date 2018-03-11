Нижегородское правительство намерено передать епархии здание на Стрелке под духовно-просветительский центр Общество

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Нижегородское правительство намерено передать епархии здание на Стрелке под духовно-просветительский центр. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте Заксобрания Нижегородской области.

Согласно проекту изменений в прогнозный план приватизации на 2018-2020 годы, внесенному 7 марта 2018 года, из плана исключается нежилое двухэтажное здание общей площадью 1 571 кв.м (ул. Стрелка, 7), поскольку оно передается Нижегородской епархии для размещения духовно-просветительского центра.

Кроме того, в план включены еще три здания. Первое здание площадью 223,2 кв.м, расположено в Богородске (ул. Свердлова, 23А), оно не используется, передано в казну области из оперативного управления ГБПОУ НО "Нижегородский медицинский колледж".

Второе здание площадью 3 295,2 кв.м находится в Нижнем Новгороде (бульвар Мира, 6/29). Оно тоже не используется, передано в казну области из оперативного управления ГБУ НО "Экология региона".

Третье здание площадью 498,3 кв.м, расположено в Нижнем Новгороде в границах ул.Баумана, Затона 25 лет Октября, берега реки Оки. Имущество не используется, передано в казну из оперативного управления ГБПОУ НО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова".

Также план на 2018-2020 годы дополняется объектами, которые не были реализованы в течение предыдущего трехлетнего периода.