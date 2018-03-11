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Происшествия

Житель Нижнего Новгорода приговорен к девяти годам за смертельное ранение отца отверткой

12 марта 2018 14:01  [137] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Приокского района Нижнего Новгорода приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за причинение смерти отцу. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 12 марта 2018 года.

Следствием и судом установлено, что вечером 20 ноября 2016 года в квартире на ул. Тропинина подсудимый нанес своему отцу ранение отверткой. От полученного телесного повреждения 70-летний потерпевший скончался.

Уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины было возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерти потерпевшего). В ходе предварительного следствия он первоначально сознался в содеянном. На допросе мужчина сообщил следователям, что отец в тот вечер начал учить его жизни. Устав от назиданий родителя, он нанес ему удар отверткой. Впоследствии обвиняемый отрицал свою причастность к смерти отца.

Приговор в законную силу не вступил.

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