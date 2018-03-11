Члены двух комиссий нижегородской Думы одобрили увеличение доходов и расходов бюджета-2018 на 468 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Члены комиссий Думы Нижнего Новгорода по бюджету и по экономике поддержали изменения в городской бюджет на заседании 12 марта 2018 года.

Предлагается внести изменения в доходную и расходную части бюджета. Они увеличатся на равные суммы - 467,9 млн рублей. Размер дефицита не изменится, он составляет 1 млрд 140 млн рублей.

Напомним, средства пойдут, в основном, на ремонт Нижневолжской набережной (175,2 млн рублей), продление линии метро до станции "Стрелка" (238 млн рублей). Кроме того, часть средств будет перераспределена с одной статьи расходов на другую. Вместо строительства II очереди нового кладбища "Новое Стригинское" (7,8 млн рублей), средства в размере 7,7 млн рублей будут направлены на ремонт муниципальных кладбищ ("Сортировочное", "Березовая Пойма", "Ново-Сормовское") и работы по расчистке территорий под новые захоронения. Кроме того, увеличатся и расходы на переселению граждан из аварийного жилищного фонда (ул. Западный городок) на сумму 41,3 млн рублей.

Депутат Евгений Лазарев попросил пояснить увеличение расходов по муниципальной программе "Развитие образования", в частности на приобретение оборудования для пищеблоков и установку турникетов в школах № 121, 87, 35,117 и гимназии № 17.

Директор департамента образования администрации города Ирина Тарасова пояснила, что в учебных заведениях сложилась аварийная ситуация, полностью вышли из строя холодильные плиты. Кроме того, в лицее №40 необходимо провести экспертизу для будущего пристроя, где будет размещена "раздевалка" для учащихся. На данный момент детям неудобно раздеваться на первом этаже лицея. Проектно-сметная документация на пристрой уже готова.

Изменения в бюджет города будут рассмотрены на заседании Думы 21 марта 2018 года.