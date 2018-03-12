Член федерации рестораторов России Юрий Попов проведет лекцию об оригинальной гастрономии Нижнего Новгорода 14 марта Культура и отдых

Член президиума федерации рестораторов и отельеров России Юрий Попов проведет лекцию "Оригинальная гастрономия Нижнего" (18+) 14 марта 2018 года. Об это сообщают организаторы.

Как сообщается в пресс-релизе, участники лектория узнают, "что есть - "нижегородская кухня" и какие блюда являются исключительно нижегородскими: оригинальными и уникальными, позволяющими "заманивать туриста". "На примере ресторанов, расположенных в основном, в районе Рождественской улицы, будут даны примеры оригинальности и уникальности нижегородской кухни", - говорится в сообщении.

Мероприятие организовано в рамках серии бесплатных лекций, инициированных проектом "Рождественская сторона: Добро пожаловать!"

Лекция состоится в конференц-зале Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей (Нижневолжская набережная, 5/2) в 16:00.

Напомним, что проект "Рождественская сторона: Добро пожаловать!", разработанный благотворительным фондом "Земля Нижегородская" совместно с общественной организацией "Союз Рождественской стороны", в ноябре 2017 года стал обладателем гранта президента РФ в номинации "Поддержка проектов в области культуры и искусства". Сумма гранта составила 2,5 млн рублей.