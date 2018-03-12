Нижегородская администрация просит водителей убрать в ночь на 13 марта автомобили с проезжей части для уборки снега Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода просит водителей убрать автомобили с проезжей части для очистки дорог от снега в ночь с 12 на 13 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, работы по вывозу снега, прометанию улиц и посыпке их реагентами запланированы: в Автозаводском районе на пр. Ильича и пр. Молодежный; в Канавинском районе на ул. Мурашкинская и ул. Карла Маркса; в Московском районе на Сормовском шоссе и ул. Народная; в Приокском районе на ул. Ларина; в Советском районе на Окском съезде, пр. Гагарина, ул. Уссурийская, ул. Ванеева в районе дома №225, ул.Бекетова до пожарной части, ул. Невзоровых, пер. Светлоярский, ул. Агрономическая, ул. Бекетова до ул. Светлоярская; в Сормовском районе на бульваре Юбилейный от дома №14 до ул. Циолковского дом №42.

В Ленинском районе вывоз снега не планируется. Кроме того, в горадминистрацию не предоставлена информация о вывозе снега в Нижегородском районе.