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Культура и отдых

Нижегородский драмтеатр поставит пьесу на основе романа Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" к лету 2018 года

12 марта 2018 18:28  [543] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский драмтеатр поставит пьесу на основе романа Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" к лету 2018 года. Об этом сообщается в материалах с сайта Госзакупок.

Текст будет написан драматургом Владимиром Жеребцовым. Согласно условиям закупки, он должен, основываясь на романе "Господа Головлевы", создать самостоятельное произведение. Инсценировка должна быть написана до 30 марта 2018 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 226 тысяч рублей.

Напомним также, что показ премьеры "Параллельные влюбленности" состоится в Нижегородском драмтеатре 22 марта 2018 года.

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