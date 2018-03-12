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Женщина-водитель сбила восьмилетнюю девочку на парковке в Канавинском районе Нижнего Новгорода 12 марта 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Согласно информации, ДТП произошло в 08:00 на ул. Чонгарская, 2. По данным УГИБДД, 21-летняя женщина-водитель (стаж девять месяцев), управляя автомобилем Nissan, при движении задним ходом совершила наезд на ребёнка, стоявшего на парковке.
Пострадавшая в результате ДТП восьмилетняя девочка была доставлена в травмпункт родителями, после чего отпущена.
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