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Происшествия

Женщина-водитель сбила восьмилетнюю девочку на парковке в Канавинском районе Нижнего Новгорода 12 марта

13 марта 2018 10:49  [515] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина-водитель сбила восьмилетнюю девочку на парковке в Канавинском районе Нижнего Новгорода 12 марта 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло в 08:00 на ул. Чонгарская, 2. По данным УГИБДД, 21-летняя женщина-водитель (стаж девять месяцев), управляя автомобилем Nissan, при движении задним ходом совершила наезд на ребёнка, стоявшего на парковке.

Пострадавшая в результате ДТП восьмилетняя девочка была доставлена в травмпункт родителями, после чего отпущена.

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