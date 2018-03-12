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Общество

Суд назначил штраф замглавы администрации Нижнего Новгорода из-за нарушений порядка рассмотрения жалоб граждан

13 марта 2018 11:01  [452] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд назначил штраф замглавы администрации Нижнего Новгорода из-за нарушений порядка рассмотрения жалоб граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области 13 марта 2018 года.

По информации ведомства, в ноябре 2017 года нижегородец дважды обращался в администрацию города с жалобой на то, что администрация Канавинского района не принимает мер по его заявлению о демонтаже самовольно установленного гаража на ул.Октябрьской революции.

"Администрацией города указанные обращения по существу не разрешались и направлялись на рассмотрение в администрацию Канавинского района, то есть в орган, чьи действия заявителем обжаловались", - говорится в сообщении прокуратуры.

По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством РФ порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами органов местного самоуправления) в отношении одного из заместителей главы городской администрации. Мировым судьёй вынесено постановление о назначении чиновнику штрафа.

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