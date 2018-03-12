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Происшествия

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода обвиняется в избиении собственной бабушки до смерти

13 марта 2018 11:27  [73] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода обвиняется в избиении собственной бабушки до смерти. Об этом пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщила 13 марта 2018 года.

По версии следствия, днем 10 марта 2018 года в квартире на ул. Силикатная Сормовского района нетрезвый подозреваемый подошел к лежащей на диване бабушке и избил ее. Затем, стащив ее на пол, продолжил избиение ногами. От полученных телесных повреждений 71-летняя потерпевшая скончалась.

Уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленно причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемому предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Как установили следователи СК, фигуранты проживали в одной квартире, пенсионерка самостоятельно практически не передвигалась. Обвиняемый нигде не работал. Расследование продолжается.

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