Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве на 254 млн рублей жителя Нижнего Новгорода Происшествия

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Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве на 254 млн рублей жителя Нижнего Новгорода. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила 13 марта 2018 года.

По версии следствия, обвиняемый, являясь учредителем закрытого акционерного общества ЗАО, в 2013 году заключил 18 договоров на поставку различных товарно-материальных ценностей. При этом, как указано следователем, обвиняемый знал, что условия заключенных договоров исполняться не будут. Потерпевшие организации, не подозревавшие о преступных намерениях обвиняемого, перечисляли на расчетные счета подконтрольных обвиняемому организаций деньги, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению. В результате преступных действий обвиняемый причинил материальный ущерб организациям на общую сумму 254,4 млн рублей.

Гражданин обвиняется по ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения или группой лиц). Он арестован по 24 марта включительно. Постановление в законную силу не вступило.