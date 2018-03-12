Председатель нижегородской Думы Дмитрий Барыкин принял участие в обсуждении участков для благоустройства в Канавинском районе Общество

Председатель нижегородской Думы Дмитрий Барыкин принял участие общественных слушаниях по реализации проекта "Комфортная городская среда" в Канавинском районе, которые состоялись 12 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы 13 марта.

В ходе слушаний было отмечено, что жители района, объединившись в инициативные группы, самостоятельно подали 29 заявок с предложениями провести благоустройство общественных территорий. Для участия в голосовании 18 марта было выбрано 10 проектов. В этих выборах сможет принять участие каждый житель города, достигший 14 лет.

"Проект "Комфортная городская среда" работает в Нижнем Новгороде с 2017 года, рассчитан на пять лет и направлен, прежде всего, на поддержку социальной ответственности жителей. Именно они решают, какие общественные пространства должны быть благоустроены. В прошлом году Канавинский район получил 250 млн рублей на эти цели. Более половины средств было потрачено на дворы, и жители остались довольны. В 2018 году настало время общественных пространств – скверов, прогулочных зон", - сказал Дмитрий Барыкин.

По его словам, привлечение к голосованию по проектам нижегородцев, начиная с 14 лет – "отличная идея". "Это поможет нашей молодежи ощущать свою причастность к состоянию города и бережно относиться к сделанному", - отметил председатель Гордумы.

Заместитель главы Канавинского района Анатолий Багров, присутствовавший на встрече, также подчеркнул, что все поданные заявки жителей имеют шанс быть выполненными до 2022 года включительно.

Как сообщалось ранее, список для голосования по выбору территорий Нижнего Новгорода для проведения благоустройства включает 81 объект.