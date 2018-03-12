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Происшествия

Житель Ленинского района Нижнего Новгорода приговорен к девяти годам за избиение сожительницы до смерти

13 марта 2018 13:44  [122] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Ленинского района Нижнего Новгорода осужден на девять лет колонии строгого режима за избиение сожительницы до смерти. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 13 марта 2018 года.

Следствием и судом установлено, что ночью 29 августа 2017 года в квартире на ул. Подводников между сожителями произошла ссора, в ходе которой подсудимый нанес 35-летней женщине множественные удары руками и палкой. От полученных повреждений женщина скончалась на месте.

Уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины было возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Вину он признал и сообщил, что причиной ссоры послужило то, что погибшая оскорбила его мать. Он не трудоустроен, ранее судим за совершение преступления, предусмотренного п."з" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

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