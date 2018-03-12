Нижегородская администрация выясняет причины появления воды из подпорной стенки склона около Георгиевского съезда Общество

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода выясняет причины появления воды из подпорной стенки склона в районе Георгиевского съезда. Об этом пресс-служба мэрии сообщила 13 марта 2018 года.

Согласно информации, вода растекается по проезжей части в районе гостиницы "Александровский сад" и замерзает, что повышает риск возникновения ДТП на этом месте.

Во время выездного совещания 12 марта глава Нижегородского района Алексей Мочкаев предположил, что это грунтовые воды. "Лед на берегах либо провален, либо надломлен, а само зеркало льда все еще держится, поэтому воде некуда деваться, и она поднимается", - пояснил он.

По данным МЧС, сейчас уровень воды в Волге превышает нормальное значение на три-четыре метра и составляет 68 метров. В склоне, из-под которого сочится вода, периодически пробиваются родники.

Специалисты "Нижегородского водоканала" провели исследования воды из подпорной стенки и не обнаружили в ней следов хлора, что свидетельствует о том, что вода попадает в почву не из водопроводных сетей. Как пояснили специалисты водоканала, вода может быть талой или грунтовой. Однако администрация решила провести повторную независимую экспертизу.

Администрация также напомнила, что в 2017 году на Георгиевском съезде происходило вытекание воды из склона. Тогда причиной оказалось повреждение ливневой канализации.