Более 100 бизнесменов приняли участие в первом городском форуме бизнес-сообщества "День поставщика" в Нижнем Новгороде Бизнес

Более 100 бизнесменов приняли участие в первом городском форуме бизнес-сообщества "День поставщика" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщат пресс-служба горадминистрации.

Мероприятие прошло в ННГАСУ. Замглавы администрации Ирина Кудрявцева рассказала участникам о потенциале современного предпринимательства в государственных и муниципальных закупках.

"На одной площадке нам удалось собрать и поставщиков, и заказчиков, и представителей госвласти, и что немаловажно, банковские структуры. Мы ставили перед собой задачу – поддержать тот интерес, который есть у поставщиков к исполнению, участию в муниципальном заказе, организовать не только заинтересованное обсуждение, но и обмен мнениями по наболевшим вопросам", - отметила Кудрявцева.

Кроме того она подчеркнула, что в результате обсуждения возникли идеи выхода с инициативой к органам законодательной власти о внесении изменений в правовые акты для субъектов малого и среднего предпринимательства. "На наш взгляд мы имеем серьезные возможности добиться прорыва в привлечении малого и среднего бизнеса к госзакупкам среди городов России. По итогам этого форума мы договорились сделать такие встречи традиционными", - добавила заместитель главы администрации города.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, задача регионального правительства – обеспечить субъектам малого и среднего бизнеса доступ к госзаказу любого уровня. "По поручению главы региона Глеба Никитина мы проводим серию выездных мероприятий, на которых организации - крупнейшие заказчики региона рассказывают об особенностях проведения госзакупок, механизмах и нюансах их осуществления. "Дни поставщика" уже прошли в Городце, Дзержинске, Выксе. И сегодня нижегородские предприниматели получили возможность прямого диалога с заказчиками. Зал реагировал очень живо, было много вопросов и ответов. И мы договорились, что "Дни поставщика" пройдут в каждом районе города", - добавил он.

В рамках практической части форума ведущие специалисты и эксперты разъяснили важные аспекты проведения закупок в рамках действующего законодательства, защиты прав участников закупки в административном порядке.

Отдельно были рассмотрены вопросы электронной подписи, способах ее применения, актуализации программного обеспечения и ключей электронной подписи, банковских гарантий. Своими наработками в данной области поделились представители "Нижегородского водоканала" и "Теплоэнерго".

В завершение форума руководители и сотрудники частных фирм, крупных компаний смогли задать уточняющие вопросы докладчикам и организаторам.