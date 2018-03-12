Последние новости рубрики Бизнес
13 марта 2018 18:23  [57] Более 100 бизнесменов приняли участие в первом городском форуме бизнес-сообщества "День поставщика" в Нижнем Новгороде
13 марта 2018 17:52  [283] Нижегородское правительство рассчитывает привлечь 20 резидентов в создаваемый на базе БСЗ индустриальный парк
13 марта 2018 14:46  [256] Нижегородское правительство намерено вдвое повысить налоговые ставки для букмекерских контор
13 марта 2018 13:42  [219] "Ростелеком" запустил совместный с admitad бонусный проект
12 марта 2018 14:15  [557] "Лукойл" вложит 100 млрд рублей в производственные площадки НПЗ до 2024 года", - Вагит Алекперов
12 марта 2018 11:32  [295] Проект "МегаФона" "Центр управления регионом" вошёл в тройку лучших информационно-аналитических разработок РФ 2017 года
12 марта 2018 11:05  [320] Долг юрлиц Дзержинска, Кстово и Балахны перед "Т Плюс" вырос до 464 млн рублей по данным на 22 февраля
06 марта 2018 18:01  [345] Продажи автомобилей LCV "ГАЗ" в январе-феврале 2018 года выросли на 16,5%
06 марта 2018 17:58  [2186] "Необходимо переформатировать работу торговых представительств России в разных странах", - Дмитрий Барыкин
06 марта 2018 17:54  [470] Чистая прибыль нижегородского "Завода "Красное Сормово" в 2017 году сократилась в 1,83 раза
Бизнес

Более 100 бизнесменов приняли участие в первом городском форуме бизнес-сообщества "День поставщика" в Нижнем Новгороде

13 марта 2018 18:23  [57] Бизнес

Более 100 бизнесменов приняли участие в первом городском форуме бизнес-сообщества "День поставщика" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщат пресс-служба горадминистрации.

Мероприятие прошло в ННГАСУ. Замглавы администрации Ирина Кудрявцева рассказала участникам о потенциале современного предпринимательства в государственных и муниципальных закупках.

"На одной площадке нам удалось собрать и поставщиков, и заказчиков, и представителей госвласти, и что немаловажно, банковские структуры. Мы ставили перед собой задачу – поддержать тот интерес, который есть у поставщиков к исполнению, участию в муниципальном заказе, организовать не только заинтересованное обсуждение, но и обмен мнениями по наболевшим вопросам", - отметила Кудрявцева.

Кроме того она подчеркнула, что в результате обсуждения возникли идеи выхода с инициативой к органам законодательной власти о внесении изменений в правовые акты для субъектов малого и среднего предпринимательства. "На наш взгляд мы имеем серьезные возможности добиться прорыва в привлечении малого и среднего бизнеса к госзакупкам среди городов России. По итогам этого форума мы договорились сделать такие встречи традиционными", - добавила заместитель главы администрации города.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, задача регионального правительства – обеспечить субъектам малого и среднего бизнеса доступ к госзаказу любого уровня. "По поручению главы региона Глеба Никитина мы проводим серию выездных мероприятий, на которых организации - крупнейшие заказчики региона рассказывают об особенностях проведения госзакупок, механизмах и нюансах их осуществления. "Дни поставщика" уже прошли в Городце, Дзержинске, Выксе. И сегодня нижегородские предприниматели получили возможность прямого диалога с заказчиками. Зал реагировал очень живо, было много вопросов и ответов. И мы договорились, что "Дни поставщика" пройдут в каждом районе города", - добавил он.

В рамках практической части форума ведущие специалисты и эксперты разъяснили важные аспекты проведения закупок в рамках действующего законодательства, защиты прав участников закупки в административном порядке.

Отдельно были рассмотрены вопросы электронной подписи, способах ее применения, актуализации программного обеспечения и ключей электронной подписи, банковских гарантий. Своими наработками в данной области поделились представители "Нижегородского водоканала" и "Теплоэнерго".

В завершение форума руководители и сотрудники частных фирм, крупных компаний смогли задать уточняющие вопросы докладчикам и организаторам.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph