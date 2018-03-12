Управление госохраны ОКН пояснило причины сноса дома №12 на Стрелке в Нижнем Новгороде Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области пояснило причины сноса дома №12 на Стрелке в Нижнем Новгороде.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в ведомстве 13 марта 2018 года, здание не являлось объектом культурного наследия, либо выявленным ОКН. Названное здание было исторически ценным градоформирующим объектом.



ООО Инженерный центр "Бюро строительной экспертизы" представило научно-проектную документацию: фиксацию (архитектурно-археологические обмеры), включая обследование технического состояния объекта.



На основании данных выполненного технического обследования состояние кирпичных фундаментов и перекрытий подвала и второго этажа оценивалось как недопустимое, несущих стен и перекрытия первого этажа – как ограниченно работоспособное. В целом состояние здания оценивалось как недопустимое.



"Поскольку здание, находившееся в зоне производства работ, представляло реальную угрозу для жизни работников, оно было снесено", - говорится в сообщении.



Как пояснили в управлении, разборка или снос допустимы с последующим компенсационным строительством на их месте с воссозданием архитектурного решения фасадов разбираемых объектов.



В связи с этим указанное здание в будущем будет обязательно восстановлено, однако конкретные сроки строительства не указываются в связи с отсутствием на данный момент проекта реконструкции.



По сведениям ГКУ "Нижегородстройзаказчик", здание находилось в безвозмездном пользовании нижегородской епархии.



Напомним, дом был снесен 22 февраля 2018 года. 12 марта 2018 года в ходе круглого стола глава Нижнего Новгорода Владимир Панов предложил активистам помочь в решении вопроса по сохранению зданий на Стрелке от сноса.