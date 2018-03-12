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Культура и отдых

Итоги социально-просветительского проекта "Мой Горький" подведены в Нижнем Новгороде

13 марта 2018 18:46  [93] Культура и отдых

Фото: Городская Дума Нижнего Новгорода

Итоги социально-просветительского проекта "Мой Горький" подведены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте городской Думы 13 марта 2018 года.

Согласно информации, депутаты Елена Аржанова, Ольга Балакина, Вадим Агафонов совместно с музеем Горького, администрацией Нижегородского района, Благотворительным фондом "Доброе Дело", творческой интеллигенцией города провели конкурс для школьников района. Проект стартовал в декабре 2017 года.

Ученикам было предложено направить свои сочинения и рисунки по произведениям писателя, 150-летие со дня рождения которого отмечается 28 марта 2018 года. Всего на рассмотрение жюри поступило 750 работ. Жжюри оценивало работы по десятибалльной системе. Дипломы и электронные книги в подарок с собранием сочинений Горького получили 12 победителей в разных возрастных категориях. "Однако талантливых, ярких работ было так много, поэтому была учреждена еще одна номинация - "Симпатии жюри", которой удостоены авторы еще 19 ученических работ. Благодарственными письмами городской Думы Нижнего Новгорода награждены учителя и директора школ Нижегородского района", - отмечается в сообщении.

"Наследие, которое нам оставил Горький, – литературное. Поэтому мы, как организаторы конкурса, очень хотели бы, чтобы школьники читали произведения нашего земляка. В этом была цель и смысл нашего проекта. Я считаю, что цель достигнута. Все участники проекта большие молодцы. Ребята в сочинениях проявили оригинальность, самостоятельность, выступили не как читатели, а как философы, исследователи, поэты. Ребята также в своих рисунках отразили свой взгляд на образ нашего писателя. И я считаю, что дети очень четко передали визуальную атмосферу того времени", - сказала организатор конкурса, депутат городской Думы Елена Аржанова.

"Мы отобрали более 100 рисунков и организуем выставку в канун дня рождения Горького в домике Каширина. Выставка будет выездной, и мы покажем ее в течение года по различным культурным точкам нашего города. А для тех, кто не сможет посетить музеи, все можно увидеть на специальном сайте "МойГорький.РФ". Там будут вывешены и рисунки, и сочинения", - добавила она.

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