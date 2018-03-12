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Общество

Налоговый долг в 23 млн рублей погашен нижегородским производителем алкоголя после возбуждения уголовного дела

13 марта 2018 18:47  [134] Общество
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Налоговый долг в 23 млн рублей погашен нижегородским производителем алкоголя после возбуждения уголовного дела. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 13 марта 2018 года.

По версии следствия, в 2013 - 2015 годах директор предприятия, выпускающего алкогольную продукцию, создал схему уклонения от уплаты налогов путем фиктивного документооборота с организациями. Предприятием были заявлены неправомерные вычеты по налогу на добавленную стоимость. Всего за указанный период предприятие уклонилось от уплаты налогов более чем на 23 млн рублей.

Уголовное дело по этому факту было возбуждено по ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере). После этого предприятие погасило налоговый долг, а также уплатило доначисленные налоги, пени и штраф. В связи с возмещением ущерба дело было прекращено.

Напомним, в феврале нижегородская строительная компания погасила долг по налогам в размере 71 млн рублей после возбуждения уголовного дела.

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