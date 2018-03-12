Нижегородская администрация просит водителей убрать в ночь на 14 марта автомобили с проезжей части для уборки снега Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода просит водителей убрать автомобили с проезжей части для очистки дорог от снега в ночь с 13 на 14 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, работы по вывозу снега, прометанию улиц и посыпке их реагентами запланированы: в Автозаводском районе пр. Молодежный, ул. Янки Купалы; в Канавинском районе на ул. Мурашкинская (развязка под метромостом) и Московском шоссе; в Ленинском районе на ул. Партизанская; в Московском районе на ул. Мориса Тореза; в Нижегородском районе на ул. Белинского (от пл. Сенная до пл. Лядова), ул. Большая Покровская (от пл. Лядова до пл. Горького), ул. Горького (от пл. Горького до пл. Свободы), ул. Ижорская, ул. Пискунова (от ул. Варварская до ул. Ульянова), ул. Заломова (от ул. Малая Покровская), ул. Ковалихинская, ул. Малая Покровская, ул. Нестерова, ул. Семашко; в Приокском районе на Анкудиновском шоссе и Мызинском мосту; в Советском районе на Окском съезде, пр. Гагарина, ул. Уссурийская, ул. Ванеева, в районе д. 231, ул. Васюнина, ул. Академика Сахарова, ул. Панина; в Сормовском районе на б. Юбилейный (въезд-выезд), ул. Энгельса от дома 2 до дома 8, ул. Карпинского от дома 30 до дома 41.