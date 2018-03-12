"Иностранную студентку-биолога отчислили из ННГУ без объяснения причин", - анонс "Нижегородского рабочего" от 7 марта Общество

"Иностранную студентку-биолога, отстаивавшую свои права, отчислили из ННГУ без объяснения причин", - анонс газеты "Нижегородский рабочий" от 7 марта 2018 года.

В редакцию "НР" иностранная аспирантка по имени Икрам обратилась не для того, чтобы найти справедливость: после пяти лет обучения в одном из престижнейших вузов России — Нижегородском государственном университете им. Лобачевского — девушка в нее уже не верит. Главная цель молодой мусульманки из Туниса, по её словам, — предостеречь других иностранных студентов. Начинающий учёный-биолог, специализирующейся на изучении лабораторных мышей, она сама угодила в мышеловку. Почему нижегородский вуз отчислил молодого ученого и окажутся ли другие вузы более лояльны и честны по отношению к иностранным студентам? - читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

Самый удобный, по мнению нижегородцев, наземный транспорт разваливается на ходу. Изношенность подвижного состава составляет 82%, подтвердили в "Нижегородэлектротрансе". Состояние трамвайных путей тоже оставляет желать лучшего, хотя в самом "Нижегородэлектротрансе" почему-то оценивают его как "удовлетворительное". Хорошим решением могли бы стать модернизация и ремонт инфраструктуры. И, конечно, замена старых, практически отслуживших свой век, трамваев на новые. Тем более, что и производитель под боком. Нижегородское предприятие "Фобос-ТС", официальный дилер "Уралтрансмаша", уже выпустило опытный образец нового вагона, продемонстрировав его. "Это новый модернизированный трамвайный вагон "ТАТРА-ТЗ". Конструкторская документация чешская, а собирать и производить будем у нас в рамках программ импортозамещения и "Доступная среда". Важно, что наши трамваи могут эксплуатироваться на имеющихся у города путях", - говорит гендиректор предприятия Сергей Лазарев. В этом году планируется выпустить 20 единиц, а в 2019-2020 годах уже порядка 200 единиц в год. Но вот что любопытно, если в других российских городах заинтересовались новинкой, то в Нижнем власти пока интереса к модернизированному трамваю не проявляют. Эти и другие новости читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".

18 марта 2018 года состоятся выборы президента. Многим кажется, что исход выборов очевиден; многим кажется, что поэтому они не имеют смысла. Эти "многие" ошибаются. Впервые на избирательные участки придут люди, родившиеся уже при Путине. Поколение, родившееся в 2000-ом году, получило паспорта и готовится проголосовать. Внести свой вклад в будущее страны. Как они проголосуют? Мало кто из профессиональных политологов и социологов признается в этом, но нынешняя молодёжь для них загадка. Никто толком не знает ни её мотивов, ни её предпочтений. За кого она собирается голосовать и собирается ли вообще, тоже никто не понимает. Оппозиция, по привычке, записывает молодёжь в свои сторонники, памятуя о митингах Навального и рассчитывая на классический подростковый бунт против старших. Куда повернёт страна после выборов — к социализму или капитализму? И как проголосует молодёжь? - читайте в свежем номере газеты "Нижегородский рабочий".