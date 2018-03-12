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Общество

Школа юного инспектора дорожного движения пройдет в ТЦ "Муравей" в Нижнем Новгороде 17 марта

14 марта 2018 11:30  [40] Общество

Школа юного инспектора дорожного движения пройдет в ТЦ "Муравей" в Нижнем Новгороде 17 марта. Об этом пресс-служба центра сообщила 14 марта 2018 года.

Согласно информации, на фуд-корте развернется автомобильный городок со специальной разметкой, знаками дорожного движения и светофорами. Каждый маленький участник праздника сможет примерить световой жилет, получить мини-жезл инспектора дорожного движения и почувствовать себя настоящим водителем, проехав по импровизированной дороге и соблюдая все полученные во время мастер-класса правила. Главным приглашенным гостем мероприятия будет инспектор дорожного движения, который не только проследит за участием юных водителей в мастер-классе, но и поделится своим опытом управления автомобилем.

Этот формат мероприятий новый для торгового центра. Школа позволит ребятам весело и интересно провести время, а также в игровой форме выучить основные правила дорожного движения или освоить интересные профессии. В ближайшее время кроме школы дорожного инспектора юные гости ТЦ "Муравей" пройдут мастер-классы по профессии повар и медицинский работник.

Начало мероприятия в 14:00.

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