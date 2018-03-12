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Происшествия

Два человека пострадали на пожарах из-за неосторожности при курении в Нижнем Новгороде 13 марта

14 марта 2018 12:06  [78] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека пострадали на пожарах из-за неосторожности при курении в Нижнем Новгороде 13 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно информации, пожары произошли в многоквартирных домах в Советском и Автозаводском районах. Предположительно, причиной обоих происшествий стала неосторожность при курении.

В 13:23 в ЦУКС МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже дома на ул. Полтавская в Советском районе. Пожарные спасли из квартиры 59-летнюю женщину. С ожогами второй степени 3% ног она была госпитализирована в ПФМИЦ. В результате пожара обгорели постельные принадлежности на площади 3 кв.метра.

В этот же день пожар произошёл в квартире также на втором этаже в доме на ул. Дьяконова в Автозаводском районе. Пожарные спасли из квартиры 49-летнего мужчину, он был госпитализирован с ожогами второй и третьей степени 15% тела. В результате пожара обгорели постельные принадлежности в комнате на площади 2 кв.метра.

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Теги:
МЧС Пожары
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