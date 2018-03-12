Нижегородская администрация намерена выделить более 33 млн рублей на озеленение четырех районов

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Горадминистрация намерена выделить более 33 млн рублей на содержание объектов озеленения четырех районов Нижнего Новгорода в 2018 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Согласно информации, 19 марта пройдет аукцион на право содержания объектов озеленения в Советском районе, 26 марта – торги по Сормовскому району, 5 апреля – по Ленинскому и Приокскому районам. Общая стоимость всех четырех контрактов составляет 33 млн 304 тысячи рублей. Источник финансирования – бюджет города. Средства будут выделены в рамках программы "Благоустройство Нижнего Новгорода".
Торги на содержание объектов озеленения в еще четырех районах – Автозаводском, Канавинском, Московском и Нижегородском – пока не объявлены.
Напомним, Общественная палата Нижнего Новгорода обратилась в комиссию по экологии городской Думы с просьбой утвердить перечень мест, где общественники и волонтеры могли бы за свои средства сажать деревья и кустарники.
Напомним также, что департамент градостроительного развития в течение 2018 года планирует разработать проект "зеленого каркаса" города.
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