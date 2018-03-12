Последние новости рубрики Культура и отдых
14 марта 2018 16:37  [59] Более 27 млн рублей выделено из бюджета РФ на реставрацию двух нижегородских церквей в 2018 году
13 марта 2018 18:46  [203] Итоги социально-просветительского проекта "Мой Горький" подведены в Нижнем Новгороде
12 марта 2018 18:28  [1678] Нижегородский драмтеатр поставит пьесу на основе романа Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" к лету 2018 года
12 марта 2018 18:20  [355] Лекция о Максиме Горьком пройдет в библиотеке им. Гайдая в Канавинском районе Нижнего Новгорода 13 марта
12 марта 2018 17:21  [340] Член федерации рестораторов России Юрий Попов проведет лекцию об оригинальной гастрономии Нижнего Новгорода 14 марта
12 марта 2018 12:55  [1618] Нижегородское правительство намерено в пять раз увеличить размер премии имени А.М. Горького
11 марта 2018 10:58  [1843] Благотворительный спектакль "Я хочу подарить миру" пройдет 12 марта 2018 года в КЦ "Рекорд" в Нижнем Новгороде
10 марта 2018 11:41  [1975] Нижегородская область представит популярные туристические маршруты на международной выставке в Москве 10-13 марта
10 марта 2018 11:11  [332] Театральный фестиваль-конкурс "Премьеры сезона 2017-2018" пройдет в Нижнем Новгороде 11-19 марта
07 марта 2018 14:36  [345] Первый чемпионат Нижнего Новгорода по игре "Камень, ножницы, бумага" пройдет в ТРК "Небо" 1 апреля
Культура и отдых

Более 27 млн рублей выделено из бюджета РФ на реставрацию двух нижегородских церквей в 2018 году

14 марта 2018 16:37  [59] Культура и отдых
Строгановская церковь

Строгановская церковь

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Более 27 млн рублей выделено из федерального бюджета на продолжение реставрационных работ в двух нижегородских церквях в 2018 году. Об этом сообщается в материалах Федеральной целевой программы "Культура России" на текущий год.

Согласно информации, из общей суммы на проведение ремонтно-реставрационных/противоаварийных работ на объекте культурного наследия "Церковь Рождества Богородицы (Строгановская) с колокольней" выделено 8,79 млн рублей. Напомним, говоря о перспективах реставрации этого объекта, минкульт РФ в 2015 году сообщал, что намерен выделить 15 млн рублей. Заявленные средства на начало реставрации были выделены в 2017 году.

На реставрацию ОКН федерального значения "Успенская старообрядческая церковь" (ул. Пушкина 34А) выделено 13,27 млн рублей. На доработку проектно-сметной документации по ее сохранению – еще 5,75 млн рублей.

Напомним также, что право на реставрацию храма в апреле 2017 года получило ООО "Архитектподряд", стоимость контракта составляла 26,6 млн рублей. В июне стало известно, что компания от реставрации церкви отказалась. В августе минкульт РФ объявлял конкурс на доработку проектно-сметной документации на сумму 5 млн рублей.

Отметим также, что в 2015 году уже был проведен аукцион на реставрацию указанного ОКН. Сумма контракта составляла 53 млн рублей. ООО "Реставрационный проект" (Москва), выступающее подрядчиком, планировало начать работы 1 ноября 2015 года и завершить к ноябрю 2016 года. Однако компания лишь начала работы, а затем пропала. После этого контракт с ней был расторгнут. В декабре 2016 года минкульт сообщил, что работы на объекте необходимо завершить в 2018 году, а прежний подрядчик внесен в реестр недобросовестных.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph