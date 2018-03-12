Более 27 млн рублей выделено из бюджета РФ на реставрацию двух нижегородских церквей в 2018 году Культура и отдых

Строгановская церковь Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Более 27 млн рублей выделено из федерального бюджета на продолжение реставрационных работ в двух нижегородских церквях в 2018 году. Об этом сообщается в материалах Федеральной целевой программы "Культура России" на текущий год.



Согласно информации, из общей суммы на проведение ремонтно-реставрационных/противоаварийных работ на объекте культурного наследия "Церковь Рождества Богородицы (Строгановская) с колокольней" выделено 8,79 млн рублей. Напомним, говоря о перспективах реставрации этого объекта, минкульт РФ в 2015 году сообщал, что намерен выделить 15 млн рублей. Заявленные средства на начало реставрации были выделены в 2017 году.



На реставрацию ОКН федерального значения "Успенская старообрядческая церковь" (ул. Пушкина 34А) выделено 13,27 млн рублей. На доработку проектно-сметной документации по ее сохранению – еще 5,75 млн рублей.



Напомним также, что право на реставрацию храма в апреле 2017 года получило ООО "Архитектподряд", стоимость контракта составляла 26,6 млн рублей. В июне стало известно, что компания от реставрации церкви отказалась. В августе минкульт РФ объявлял конкурс на доработку проектно-сметной документации на сумму 5 млн рублей.

Отметим также, что в 2015 году уже был проведен аукцион на реставрацию указанного ОКН. Сумма контракта составляла 53 млн рублей. ООО "Реставрационный проект" (Москва), выступающее подрядчиком, планировало начать работы 1 ноября 2015 года и завершить к ноябрю 2016 года. Однако компания лишь начала работы, а затем пропала. После этого контракт с ней был расторгнут. В декабре 2016 года минкульт сообщил, что работы на объекте необходимо завершить в 2018 году, а прежний подрядчик внесен в реестр недобросовестных.