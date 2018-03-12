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Общество

Движение пассажирского транспорта изменится в районе пл. Киселева в Нижнем Новгороде с 15 марта

14 марта 2018 17:28  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение пассажирского транспорта изменится в районе пл. Киселева в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 15 марта. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 14 марта 2018 года.

Согласно информации, с 05:00 15 марта до 23:59 7 мая движение троллейбусов маршрута №4 будет организовано по схеме: "Улица Минеева - площадь Киселева - станция метро "Пролетарская".

Работа троллейбусных маршрутов №№11 и 12 будет организована с 05:00 до 22:00 без разрыва графика. Движение троллейбусов маршрута №14 будет временно прекращено.

В целях обеспечения удобной пересадки пассажиров с троллейбусов маршрута №11 на городской пассажирский транспорт, следующий в направлении улицы Веденяпина, будет временно введена дополнительная остановка "Гостиница "Волна" на проспекте Ильича перед пересечением с проспектом Ленина в направлении станции метро "Пролетарская".

Движение автобусов маршрута №11, следующих от улицы Дьяконова в направлении улицы Веденяпина, будет организовано по улицам Раевского, Плотникова, Краснодонцев, Комсомольской, проспекту Октября и далее - по маршруту. В обратном направлении - по улице Веденяпина, проспекту Октября, улицам Комсомольской, Краснодонцев, Плотникова, Раевского, Дьяконова и далее - по маршруту.

Напомним, движение транспорта будет закрыто из-за работ по реконструкции транспортной развязки в районе пересечения пр. Ленина – ул. Веденяпина – пр. Молодежный – пр. Октября.

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