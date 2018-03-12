НИА "Нижний Новгород" отмечает 12-летие 15 марта Общество

НИА "Нижний Новгород" отмечает 12-летие 15 марта 2018 года. В этот день в 2006 году была опубликована первая новость на сайте информагентства, ставшего фактическим правопреемником НТА - старейшей ленты новостей в Нижегородской области.

НИА "Нижний Новгород" начало свою работу спустя 15 часов после официального объявления о закрытии "по решению учредителей" первого информагентства в регионе и перехода доменного адреса НТА - www.ntann.ru – в собственность НТА-Приволжье. Возглавили новое СМИ в 2006 году экс-руководители НТА: генеральный директор Дмитрий Митрохин и главный редактор Максим Калашников.

В 2012-2013 годах главными редакторами были Оксана Николайчук и Ирина Отмахова, с февраля 2014 года редакцию возглавляет Ирина Швецова.

В 2017 году у агентства сменился директор, на место Дмитрия Митрохина пришел Евгений Кузьмин.

В разные годы в НИА "Нижний Новгород" также работали: Светлана Киреева, Виктор Петров, Надежда Горячева, Екатерина Никишина, Павел Кабанов, Дарья Ермакова, Ольга Чернятьева, Михаил Штейман, Мария Кулагина, Людмила Серая, Любовь Ковалева, Лидия Кравченко, Инна Карт, Денис Кузнецов, Ярослав Гунин, Елена Томашевич, Олег Золото, Ольга Дьякова, Юлия Асташкина, Владимир Муравьев, Александра Белоусова и Егор Саксин. Сейчас в редакции продолжают работать Марина Лайд, Ирина Серкова, Сергей Астафьев, Алена Вдовиченко, Татьяна Неровня, Юлия Серебрякова.