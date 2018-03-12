Слесарь по ремонту оборудования нижегородского "Теплоэнерго" получил благодарность Минстроя РФ Общество

Фото: пресс-служба "Теплоэнерго"

Слесарь по ремонту оборудования нижегородского ОАО "Теплоэнерго" получил благодарность Минстроя РФ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно информации, 14 марта 2018 года в честь профессионального праздника – Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ награждены лучшие сотрудники "Теплоэнерго". Благодарность министерства строительства и ЖКХ РФ получил слесарь по обслуживанию, ремонту оборудования котельных, тепловых пунктов, тепловых сетей пятого разряда ОАО "Теплоэнерго" Сергей Курашин.

За успешную, добросовестную работу, большой личный вклад в развитие сферы ЖКХ почетный диплом губернатора Нижегородской области получил мастер участка РТС "Нижегородский" ОАО "Теплоэнерго" Александр Дуденков. Благодарности губернатора удостоен электросварщик ручной сварки пятого разряда Илья Филимонов. За добросовестный труд, высокий профессиональный уровень, образцовое выполнение трудовых обязанностей благодарственными письмами Законодательного собрания региона награждены мастер участка РТС "Заречный" Дмитрий Вязиков и заместитель начальника управления безопасности труда Кирилл Рыбаков. Диплом и нагрудный знак "Лауреат премии отраслевого профсоюза" получила председатель первичной профсоюзной организации ОАО "Теплоэнерго" Татьяна Брыкалова.

Награды 150 лучшим работникам сферы ЖКХ Нижегородской области вручили и.о. заместителя губернатора Александр Байер, министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков, председатель комитета Законодательного собрания Олег Шавин. Поздравляя лауреатов областных и ведомственных наград Чертков отметил, что "благодаря слаженной работе сотрудников коммунальных предприятий региона в текущем отопительном периоде не произошло ни одной серьезной аварии".

Генеральный директор ОАО "Теплоэнерго" Александр Котельников подчеркнул, что от профессионализма сотрудников ЖКХ зависит самое главное – благополучие нижегородцев. "Награды приятно получать всегда, но главная награда для нас – это комфортные условия в квартирах нижегородцев. Каждый день сотрудники Теплоэнерго делают все возможное, чтобы сотни тысяч жителей Нижнего Новгорода пользовались горячей водой и просыпались в теплых квартирах", - отметил он.