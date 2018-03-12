Последние новости рубрики Общество
14 марта 2018 18:47  [275] Нижегородская администрация просит водителей убрать в ночь на 15 марта автомобили с проезжей части для уборки снега
14 марта 2018 18:38  [80] Жители Канавинского района Нижегородской области ознакомились с новыми проектами благоустройства
14 марта 2018 18:32  [128] Школа юных докторов пройдет в нижегородском ТРК "Небо" 18 марта
14 марта 2018 18:29  [112] Нижегородский мининвест отложил на II квартал 2018 года аукцион на один из четырех переданных федерацией участков
14 марта 2018 18:26  [99] "Единая Россия" завершила серию форумов "Вместе мы можем больше!" в Нижегородской области
14 марта 2018 18:18  [133] Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил ЕЦМЗ подготовить новое меню для школ и детсадов
14 марта 2018 18:12  [91] Слесарь по ремонту оборудования нижегородского "Теплоэнерго" получил благодарность Минстроя РФ
14 марта 2018 17:28  [135] Движение пассажирского транспорта изменится в районе пл. Киселева в Нижнем Новгороде с 15 марта
14 марта 2018 17:14  [125] Нижегородская полиция предложила штрафовать физлиц за незаконную продажу алкоголя
14 марта 2018 16:44  [295] ГК "Мать и дитя" вложила более 60 млн рублей в создание новой клиники в Нижнем Новгороде
Общество

Школа юных докторов пройдет в нижегородском ТРК "Небо" 18 марта

14 марта 2018 18:32  [128] Общество

Школа юных докторов пройдет в нижегородском ТРК "Небо" 18 марта. Об этом пресс-служба комплекса сообщила 14 марта.

Согласно информации, в ТРК пройдет первое обучающее мероприятие, где дети попробуют себя в профессии врача. Атриум торгового центра превратится в "медицинское учреждение", где все маленькие гости узнают об устройстве человеческого тела, правилах первой медицинской помощи, а также о том, как заботится о себе, чтобы всегда быть здоровым.

В распоряжении начинающих докторов окажутся настоящая униформа — традиционный белый халат и шапочка, а также персональный набор медицинских инструментов. Интерактивную программу для детей проведут студенты и преподаватели Приволжского исследовательского медицинского университета. Юные медики изучат аптечку первой помощи, научатся правильно ухаживать за своим телом и определять болезни по первым симптомам. По окончании занятия все маленькие исследователи получат сертификат о прохождении школы докторов и полезные подарки.

Познавательные занятия в игровой форме станут постоянными в торговом комплексе. В ближайшее время в ТРК "Небо" дети изучат особенности таких профессий как повар, спасатель и инспектор дорожного движения. "У каждого в детстве есть своя мечта, кем он хочет стать в будущем. ТРК "Небо" даeт возможность всем ребятам уже сейчас попробовать примерить на себя разные профессии и получить новые полезные знания", - рассказала директор по связям с общественностью ТРК "Небо" Анна Волкова.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph