Школа юных докторов пройдет в нижегородском ТРК "Небо" 18 марта Общество

Школа юных докторов пройдет в нижегородском ТРК "Небо" 18 марта. Об этом пресс-служба комплекса сообщила 14 марта.

Согласно информации, в ТРК пройдет первое обучающее мероприятие, где дети попробуют себя в профессии врача. Атриум торгового центра превратится в "медицинское учреждение", где все маленькие гости узнают об устройстве человеческого тела, правилах первой медицинской помощи, а также о том, как заботится о себе, чтобы всегда быть здоровым.

В распоряжении начинающих докторов окажутся настоящая униформа — традиционный белый халат и шапочка, а также персональный набор медицинских инструментов. Интерактивную программу для детей проведут студенты и преподаватели Приволжского исследовательского медицинского университета. Юные медики изучат аптечку первой помощи, научатся правильно ухаживать за своим телом и определять болезни по первым симптомам. По окончании занятия все маленькие исследователи получат сертификат о прохождении школы докторов и полезные подарки.

Познавательные занятия в игровой форме станут постоянными в торговом комплексе. В ближайшее время в ТРК "Небо" дети изучат особенности таких профессий как повар, спасатель и инспектор дорожного движения. "У каждого в детстве есть своя мечта, кем он хочет стать в будущем. ТРК "Небо" даeт возможность всем ребятам уже сейчас попробовать примерить на себя разные профессии и получить новые полезные знания", - рассказала директор по связям с общественностью ТРК "Небо" Анна Волкова.