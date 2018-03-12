Нижегородский правозащитник Станислав Дмитриевский арестован на 20 суток за участие в несогласованном марше памяти Немцова Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Правозащитник Станислав Дмитриевский арестован за участие в несогласованном марше памяти Бориса Немцова в Нижнем Новгороде. Об этом сам Дмитриевский сообщил в социальной сети 14 марта 2018 года.



По решению суда, состоявшегося 14 марта, Дмитриевский получил 20 суток административного ареста за нарушение по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Напомним, что 13 марта за участие в марше суд арестовал на 20 суток двоих участников: Сергея Новикова и Дмитрия Калинычева. Еще одна участница, ранее не привлекавшаяся по этой статье, была отпущена до суда.



Ранее сообщалось, что проведение марша памяти Немцова на ул. Большой Покровской не было согласовано горадминистрацией. Организаторам предложили альтернативную площадку - пл. Ленина, однако митинг все же прошел на ул. Большой Покровской.