Жители Канавинского района Нижегородской области ознакомились с новыми проектами благоустройства Общество

Фото: пресс-служба администрации Канавинского района

Жители Канавинского района Нижегородской области ознакомились с новыми проектами благоустройства общественных территорий. Об этом пресс-служба райадминистрации сообщила 14 марта 2018 года.

Согласно информации, 13 марта завершились публичные слушания по приоритетному федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". В обсуждениях проектов приняли участие более 500 жителей всех микрорайонов.



Общественные слушания были организованы администрацией Канавинского района при поддержке депутатов Законодательного собрания Нижегородской области и городской Думы.



По мнению организаторов, мероприятия вызвали огромный интерес среди канавинцев, которые принимали активное участие в рассмотрении и обсуждении планов благоустройства общественных пространств. Много дополнений, идей и замечаний поступило в ходе обсуждений 10 приоритетных территорий, которые набрали наибольшее число голосов благодаря активным жителям.

"Как показал предыдущий год реализации программы, в Канавинском районе живут активные жители, заинтересованные в дальнейшем развитии и благоустройстве района. Они имеют определенную гражданскую позицию. В этом году уверен, что жители выразят свое мнение, и выберут действительно общественно значимые территории и пространства, благоустройство которых украсит Канавинский район", - отметил по итогам обсуждений и.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров.

Напомним, рейтинговое голосование в рамках проекта пройдет 18 марта. Сами жители смогут выбрать территорию, которая будет благоустроена в 2018 году.