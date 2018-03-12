Нижегородская администрация просит водителей убрать в ночь на 15 марта автомобили с проезжей части для уборки снега Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода просит водителей убрать автомобили с проезжей части для очистки дорог от снега в ночь с 14 на 15 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, работы по вывозу снега, прометанию улиц и посыпке их реагентами запланированы: в Канавинском районе на ул. Чкалова, ул. Советская (от пл. Революции до Гордеевского виадука); в Ленинском районе на ул. Попова; в Московском районе на дублере Сормовского шоссе и ул. Мориса Тореза; в Нижегородском районе на ул. Белинского (от ул. Тверская до пл. Лядова), ул. Большая Покровская (от пл. Лядова до пл. Горького), ул. Маслякова, ул. Решетниковская, ул. Варварская, пл. Свободы; в Приокском районе на ул. Кащенко; в Советском районе на Окском съезде, пр. Гагарина, ул. Уссурийская, ул. Ванеева (в районе д. 231), ул. Васюнина, ул. Академика Сахарова, ул. Бориса Панина; в Сормовском районе на от ул. Циолковского д. 3 до ул. Федосеенко д. 100.