Последние новости рубрики Спорт
15 марта 2018 08:56  [56] БК "Нижний Новгород" вышел в четвертьфинал Кубка Европы после победы над "Керавносом" 14 марта
14 марта 2018 15:06  [325] Стадион "Химик" в Дзержинске Нижегородской области принят в эксплуатацию после реконструкции
13 марта 2018 19:04  [1548] Два ребенка из Нижегородской области получили подарки от сборной России по футболу
13 марта 2018 11:27  [708] Дирекция по проведению спортмероприятий планирует направить 5 млн рублей на церемонию открытия стадиона "Нижний Новгород"
12 марта 2018 18:24  [360] Почти 100 команд из Нижегородской области принимают участие в чемпионате по боулингу "Старшее поколение"
12 марта 2018 11:33  [533] ФГУП "Спорт-Ин" оценило эксплуатацию стадиона "Нижний Новгород" в 71,5 млн рублей на 2018 год
12 марта 2018 10:25  [1797] Игроки нижегородского ХК "Торпедо" проведут автограф-сессию после выхода из розыгрыша Кубка Гагарина 13 марта
11 марта 2018 11:55  [1898] Нижегородский футбольный клуб (ФК) "Олимпиец" сыграл вничью с новосибирской "Сибирью" 10 марта со счетом 1:1
10 марта 2018 13:21  [1780] XIV областной блиц-турнир по шахматам среди женщин пройдет в Нижнем Новгороде 11 марта
08 марта 2018 11:34  [2096] Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл ярославскому "Локомотиву" со счетом 2:3
Спорт

БК "Нижний Новгород" вышел в четвертьфинал Кубка Европы после победы над "Керавносом" 14 марта

15 марта 2018 08:56  [56] Спорт

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" вышел в четвертьфинал Кубка Европы после победы над кипрским "Керавносом" 14 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Как сообщает пресс-служба БК "НН", в первом отрезке киприоты вели активную игру, выдвинув на поле двух своих больших Мохамеда Абукара и Терелла Паркса. В середине первой четверти "Керавнос" добился наибольшего в играх отрыва в шесть очков, но к концу первой четверти счёт сравнялся – 17:17. Второй отрезок завершился со счётом 36:31 в пользу нижегородцев после дальнего гола Петра Губанова.

Во второй половине игры киприоты продолжали преследовать "НН" с разницей в два-три очка, но дальний с периметра от Артема Комолова и два точных попадания со средней Стевана Еловаца установили комфортный перевес в сторону хозяев – 54:45. В заключительном отрезке нижегородцы уверенно держали лидерство, матч 1/8 финала Кубка Европы завершился второй победой нижегородцев - со счётом 71:61.

Соперником БК "НН" по четвертьфиналу станет итальянский клуб "Умана Рейер Венеция" (Италия). 21 марта "Нижний Новгород" проведет матч на выезде, а 28 марта примет итальянцев в стенах КРК "Нагорный".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph