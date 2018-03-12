БК "Нижний Новгород" вышел в четвертьфинал Кубка Европы после победы над "Керавносом" 14 марта Спорт

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" вышел в четвертьфинал Кубка Европы после победы над кипрским "Керавносом" 14 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Как сообщает пресс-служба БК "НН", в первом отрезке киприоты вели активную игру, выдвинув на поле двух своих больших Мохамеда Абукара и Терелла Паркса. В середине первой четверти "Керавнос" добился наибольшего в играх отрыва в шесть очков, но к концу первой четверти счёт сравнялся – 17:17. Второй отрезок завершился со счётом 36:31 в пользу нижегородцев после дальнего гола Петра Губанова.

Во второй половине игры киприоты продолжали преследовать "НН" с разницей в два-три очка, но дальний с периметра от Артема Комолова и два точных попадания со средней Стевана Еловаца установили комфортный перевес в сторону хозяев – 54:45. В заключительном отрезке нижегородцы уверенно держали лидерство, матч 1/8 финала Кубка Европы завершился второй победой нижегородцев - со счётом 71:61.

Соперником БК "НН" по четвертьфиналу станет итальянский клуб "Умана Рейер Венеция" (Италия). 21 марта "Нижний Новгород" проведет матч на выезде, а 28 марта примет итальянцев в стенах КРК "Нагорный".