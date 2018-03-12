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Происшествия

Нижегородка подозревается в избиении до смерти подруги во время празднования 8 марта

15 марта 2018 09:19  [94] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородка подозревается в избиении до смерти подруги во время празднования 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 15 марта 2018 года.

Согласно информации, 10 марта в квартире дома по пр. Кораблестроителей (Сормовский район) было обнаружено тело 47-летней женщины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Позднее была установлена подозреваемая – 44-летняя подруга потерпевшей.

По версии следствия, 8 марта 2018 года две пары гражданских супругов отмечали праздник. После употребления большого количества спиртного женщины поссорились, и хозяйка квартиры жестоко избила гостью. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

14 марта подозреваемая была заключена под стражу. "Она не отрицает, что могла избить подругу из-за ревности, однако вспомнить обстоятельства совершения преступления не может", - говорится в сообщении СУ СК.

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