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Происшествия

Две женщины и младенец пострадали при пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода 14 марта

15 марта 2018 11:30  [152] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Две женщины и младенец пострадали при пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода 14 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на ул. Героя Попова поступило в ЦУКС МЧС в 02:18. В квартире, где произошёл пожар, пожарные обнаружили 33-летнюю женщину и ее дочь 2017 года рождения. Женщина с отравлением продуктами горения была доставлена в больницу №33, а ребенок с ожогами первой-третьей степени 2% тела госпитализировали в ПФМИЦ. Также из соседней квартиры пожарными была спасена 30-летняя женщина, она также была госпитализирована 33-ю больницу. Всего пожарно-спасательными подразделениями были спасены 27 человек, в том числе восемь детей.

В результате пожара обгорело домашнее имущество в комнате на площади 15 кв.метров. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 50 человек личного состава и 12 единиц техники.

Предполагается, что причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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