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Культура и отдых

Премьера спектакля "Три сестры" будет представлена на сцене нижегородского драмтеатра осенью 2018 года

15 марта 2018 18:21  [61] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Премьера спектакля "Три сестры" будет представлена на сцене нижегородского драмтеатра осенью 2018 года. Об этом директор театра Борис Кайнов сообщил на пресс-конференции 15 марта.

По его словам, работа над спектаклем начнется летом. Премьерный показ запланирован на конец октября - начало ноября 2018 года. Репетиции продолжатся до середины сентября.

Режиссером новой постановки будет Валерий Саркисов (Москва), художником по костюмам – Андрей Климов.

Данная работа будет первой премьерой нового театрального сезона.

Напомним, что нижегородский драмтеатр поставит пьесу на основе романа Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" к лету 2018 года.

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