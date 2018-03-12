Премьера спектакля "Три сестры" будет представлена на сцене нижегородского драмтеатра осенью 2018 года Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Премьера спектакля "Три сестры" будет представлена на сцене нижегородского драмтеатра осенью 2018 года. Об этом директор театра Борис Кайнов сообщил на пресс-конференции 15 марта.



По его словам, работа над спектаклем начнется летом. Премьерный показ запланирован на конец октября - начало ноября 2018 года. Репетиции продолжатся до середины сентября.



Режиссером новой постановки будет Валерий Саркисов (Москва), художником по костюмам – Андрей Климов.



Данная работа будет первой премьерой нового театрального сезона.



Напомним, что нижегородский драмтеатр поставит пьесу на основе романа Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" к лету 2018 года.