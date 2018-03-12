Эксперты обсудили шансы Нижнего Новгорода попасть на Гастрономическую карту России Общество

Эксперты обсудили шансы Нижнего Новгорода попасть на Гастрономическую карту России.

14 марта 2018 года в конференц-зале Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей состоялась общедоступная лекция члена президиума Федерации рестораторов и отельеров России Юрия Попова.

Мероприятие было организовано в рамках серии бесплатных лекций, инициированных проектом "Рождественская сторона: Добро пожаловать!" Напомним, проект, разработанный благотворительным Фондом "Земля Нижегородская" совместно с общественной организацией "Союз Рождественской стороны" стал обладателем гранта президента РФ в номинации "Поддержка проектов в области культуры и искусства".

В ходе лекции присутствующие попытались разобраться, есть ли у Нижнего Новгорода шанс попасть на Гастрономическую карту России, которая сегодня формируется Федеральным агентством по туризму. Среди слушателей были нижегородские экскурсоводы и рестораторы. Они также выдвинули свои предложения по "разработке" нижегородских гастрономических брендов, которые станут такими же символами региона, как для Франции фуа-гра и устрицы.

Из существующих на сегодняшний день местных деликатесов участники лекции вспомнили подновский огурчик (со времен Екатерины II заслужил славу особый подновский посол: из молодых огурчиков, в холодной воде и с использованием двух десятков трав), городецкий пряник, городецкий иван-чай, арзамасского гуся (его порода сейчас восстанавливается), а также павловского и линдовского гусей.

"Но помимо породы гуся, должна быть особенная техника его приготовления. И для привлекательности и самого блюда, и ресторана, который его готовит, будет лучше, если приготовление станет своеобразным шоу. В этом плане я бы предложил "битого гуся" - когда отбивают уже запеченную птицу, и мясо потом легко отходит от костей", - говорит Юрий Попов.

Также участники лекции перечислили рестораны Рождественской стороны и центра города, которые уже сегодня могут предложить горожанам и туристам нечто оригинальное, русское, местное. Ресторан "Пяткинъ" отметили за особенную купеческую атмосферу, аутентичный интерьер и колоритных официантов, а также запеченную в ржаном хлебе водку; ресторан "Купеческий" - за "горьковский чай" (его готовят по рецептуре, описанной в воспоминаниях писателя о домашних чаепитиях в семье Пешковых); гастропаб "Рыжий Эрик" - за необычный пивной самовар.

"Если нижегородские рестораторы возьмут на вооружение сочетание местных "знаковых" продуктов и способов их приготовления, а также примут участие в организации гастрофестивалей, направленных на "раскрутку" этих брендов, Нижний Новгород гарантированно окажется на Гастрономической карте России и будет привлекать большее количество туристов", - резюмировал Юрий Попов.

В заключение мероприятия владелец пекарни "Хлебная артель Ворониных" Илья Воронин устроил дегустацию постной каши из полбы – на меду, с тыквой и орешками.

"Мы очень рады, что лектории проекта "Рождественская сторона: Добро пожаловать!" вызывают стабильный интерес. Сегодня был полный зал гостей. По итогам лекции владельцы бизнеса на Рождественской стороне должны находить единомышленников и объединяться для развития данной территории – уникальной с исторической и географической точек зрения. Улица Рождественская – по сути музей под открытым небом. Усиление ивент-активности на Рождественской стороне даст толчок развитию туризма в городе и на данной территории в частности и будет способствовать решению таких актуальных проблем благоустройства как организация парковок, асфальтирование территории, своевременная утилизация мусора", - сказал руководитель общественной организации Союз Рождественской стороны Александр Сериков.