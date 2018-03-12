Последние новости рубрики Происшествия
15 марта 2018 19:14  [82] Два нижегородца приговорены к 14 и 16 годам за убийство бывшего мужа сожительницы одного из них
15 марта 2018 19:00  [111] Два жителя Дзержинска Нижегородской области приговорены к 17 годам каждый за убийство таксиста
15 марта 2018 18:34  [120] КамАЗ оборвал провода в центре Нижнего Новгорода 15 марта
15 марта 2018 17:59  [112] Мужчина напал с ножом на полицейского на вокзале в Нижнем Новгороде
15 марта 2018 15:55  [968] Житель Дзержинска Нижегородской области приговорен к 12 годам за действия сексуального характера в отношении девочки
15 марта 2018 14:48  [154] Пострадавший от взрыва газа житель Грозного доставлен спецбортом МЧС в нижегородский ожоговый центр
15 марта 2018 12:17  [174] Гострудинспекция в Нижегородской области расследует травмирование работника при валке леса в Починковском районе
15 марта 2018 12:06  [135] Житель Кулебакского г.о. Нижегородской области подозревается в убийстве отчима
15 марта 2018 11:58  [1270] Водитель Kia погиб при столкновении трёх автомобилей в Городецком районе Нижегородской области 14 марта
15 марта 2018 11:30  [232] Две женщины и младенец пострадали при пожаре в Ленинском районе Нижнего Новгорода 14 марта
Происшествия

Два нижегородца приговорены к 14 и 16 годам за убийство бывшего мужа сожительницы одного из них

15 марта 2018 19:14  [82] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два нижегородца приговорены к 14 и 16 годам за убийство бывшего мужа сожительницы одного из них. Об этом прокуратура Нижегородской области сообщила 15 марта 2018 года.

Судом установлено, что 29 августа 2017 года на съемной квартире в Московском районе в ходе совместного употребления спиртного и возникшего конфликта два гостя поочередно нанесли ножевые ранения бывшему мужу сожительницы одного из них. Затем, также поочередно, они несколько раз ножом ударили его по шее. Тело потерпевшего спустя трое суток обнаружила его бывшая жена.

Уголовное дело в отношении ранее судимого 31-летнего нижегородца и его 37-летнего соседа рассматривалось по п."ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Ранее судимый нижегородец получил 16 лет колонии особого режима, соучастник – 14 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph