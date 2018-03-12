Два нижегородца приговорены к 14 и 16 годам за убийство бывшего мужа сожительницы одного из них Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два нижегородца приговорены к 14 и 16 годам за убийство бывшего мужа сожительницы одного из них. Об этом прокуратура Нижегородской области сообщила 15 марта 2018 года.

Судом установлено, что 29 августа 2017 года на съемной квартире в Московском районе в ходе совместного употребления спиртного и возникшего конфликта два гостя поочередно нанесли ножевые ранения бывшему мужу сожительницы одного из них. Затем, также поочередно, они несколько раз ножом ударили его по шее. Тело потерпевшего спустя трое суток обнаружила его бывшая жена.

Уголовное дело в отношении ранее судимого 31-летнего нижегородца и его 37-летнего соседа рассматривалось по п."ж" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Ранее судимый нижегородец получил 16 лет колонии особого режима, соучастник – 14 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.