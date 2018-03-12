Нижегородская администрация просит водителей убрать в ночь на 16 марта автомобили с проезжей части для уборки снега Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода просит водителей убрать автомобили с проезжей части для очистки дорог от снега в ночь с 15 на 16 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, работы по вывозу снега, прометанию улиц и посыпке их реагентами запланированы: в Канавинском районе на ул. Октябрьской революции, ул. Маршала Казакова, ул. Гордеевская в районе домов 5 и 28; в Ленинском районе в Восточном проезде; в Московском районе на ул. Куйбышева, ул. Тореза, ул. Воронова; в Нижегородском районе на ул. Варварская, ул. Пискунова, ул. Алексеевская, ул. Минина, ул. Большая Печерская, ул. Грузинская, Ивановский съезд; в Приокском районе на ул. 40 Лет Октября, ул. Кащенко; в Советском районе на ул. Бекетова во дворах домов 2, 4, 6, пер. Светлогорский, ул. Васюнина (дворовая территория), ул. Ивлева (дворы), ул. Пушкина, ул. Нартова, ул. Белинского, ул. Артельная, ул. Ошарская; в Сормовском районе на ул. Светлоярская, ул. Станиславского, ул. Мокроусова.

Вывоз снега в Автозаводском районе не запланирован.