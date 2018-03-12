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Общество

Имена подрядчиков присвоят дорожным ямам в Советском районе Нижнего Новгорода

15 марта 2018 19:28  [83] Общество

Фото: пресс-служба администрации Советского района

Имена подрядчиков присвоят дорожным ямам в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба райадминистрации сообщила 15 марта 2018 года.

Согласно информации, в рамках акции "Именные ямы Советского района" любой житель может оставить заявку по устранению выбоин на дорожном полотне в одноименной группе на Facebook. В ходе обработки запроса специалисты отдела коммунального хозяйства определят, какая подрядная организация обслуживает участок дороги, по которому пришла заявка. Подрядчику будет установлен срок восстановления асфальтового покрытия. В случае неисполнения предписания яме публично будет присвоено имя директора дорожной организации.

"Мы надеемся, что это активизирует подрядчиков как можно скорее выполнять работы по ямочному ремонту. Сейчас мы даем время для сбора заявок, составления плана работ. В апреле, когда запустятся заводы, дорожники начнут работы. Что касается жителей, они у нас самые активные. Со снегом помогали справляться, теперь с ямами, надеюсь, также поддержат нас, оставляя заявки в группе на Facebook. Главное понять, что речь идет сейчас только об основных магистралях района", - отметил глава района Владимир Исаев.

Пока принимаются заявки только по ремонту ям на основных магистралях. Дворовые территории, внутриквартальные подъезды будут отрабатываться при наступлении температурного режима в +7º…+10º.

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