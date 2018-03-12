Нижегородский КУГИ рассчитывает получить более 100 млн рублей от реализации преимущественного права выкупа в 2018 году Бизнес

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородский КУГИ рассчитывает получить более 100 млн рублей от реализации преимущественного права выкупа в 2018 году. Об этом председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) администрации города Валентина Никулина сообщила на заседании профильной комиссии Гордумы 15 марта 2018 года.

Никулина предоставила депутатам информацию о работе по реализации преимущественного права выкупа субъектами малого и среднего предпринимательства.

Как сказала Валентина Никулина, из проанализированных 732 договоров аренды муниципальных помещений критериям отбора, установленным законодательством, соответствуют 199 договоров аренды нежилых помещений общей площадью 18,3 тысячи кв.м. Оплата по этим договорам составляет около 5 млн рублей ежемесячно. До конца апреля 2018 года планируется проведение встреч с арендаторами для разъяснения условий и возможностей при реализации ими преимущественного права выкупа в рамках ФЗ №159, предусматривающего меры имущественной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса.

Заместитель председателя городской Думы Дмитрий Краснов ("Единая Россия") заметил, что таким предпринимателям предоставляется выгодная рассрочка на 5 лет.

По словам Никулиной, за последние три года правом преимущественного выкупа воспользовались несколько десятков предпринимателей. В 2015 году заключено 26 договоров купли-продажи на 70,5 млн рублей, из которых с учетом рассрочки в бюджет города поступило 19 млн рублей, в 2016 году - 22 договора на 146,1 млн рублей, в бюджет получено 28 млн рублей, в 2017 году – 11 договоров на 94,7 млн рублей, поступления составили 45,8 млн рублей. В 2018 году планируется заключение 20 аналогичных договоров предположительно на сумму 103,8 млн рублей. Поступление денежных средств оценивается в 60 млн рублей, учитывая предоставление рассрочки платежа.

Депутат Герман Карачевский ("ЛДПР") сообщил, что также обсуждается возможность продления срока действия закона о предоставлении имущественной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, чтобы как можно больше предпринимателей могли ее получить.

Как сообщалось ранее, КУГИ рассчитывает привлечь в бюджет-2018 на 19% меньше изначально запланированных доходов 2017 года.