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Происшествия

Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры в Московском районе Нижнего Новгорода 15 марта

16 марта 2018 09:37  [97] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры в Московском районе Нижнего Новгорода 15 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Коминтерна поступило около трех часов дня. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в квартире горело имущество. В самой квартире и на лестничной клетке создалось сильное задымление.

Личным составом по задымленным лестничным маршам были эвакуированы 10 человек. Еще три жильца дома были спасены пожарными из квартиры, где произошел пожар. Никто не пострадал.

В результате пожара сгорело домашнее имущество на площади 15 кв.м. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 13 человек личного состава и пять единиц техники. Причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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