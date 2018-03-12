Торжественный митинг в честь Дня моряка-подводника состоится в Нижнем Новгороде 19 марта Общество

Торжественный митинг в честь Дня моряка-подводника состоится в Нижнем Новгороде 19 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп".

Согласно информации, в 12:00 в Нижегородском кремле у памятника подводной лодке "С-13" состоится мероприятие, посвященное 112 годовщине со дня создания Подводных сил России. Организатором праздника выступит нижегородское региональное отделение Общероссийского общественного движения поддержки флота, при поддержке правительства нижегородской области, администрации города, информационный партнер – кинокомпания "Союз Маринс Групп".

"Нижегородская земля исторически связана с российским флотом. Не случайно на территории военного мемориала Нижегородского кремля установлена рубка легендарной подводной лодки С-13, построенной сормовскими корабелами – символ неразрывной связи всех поколений нижегородской общественности, тружеников судостроительных предприятий с военно-морским флотом", - отмечается в сообщении.

Широкую известность "С-13" получила после потопления немецких транспортов "Wilhelm Gustloff" и "General Steuben", гибель которых вошла в ряд крупнейших морских катастроф. Как свидетельствуют отечественные историки, с 1942 по 1945 годы советская субмарина "С-13" потопила и повредила шесть кораблей ВМФ антисоветской коалиции – два финских, один голландский и три гитлеровских. По суммарному тоннажу потопленных кораблей во время Великой Отечественной войны "С-13" принадлежит первое место в советском ВМФ. 20 апреля 1945 года она была награждена орденом Красного Знамени.

В мероприятии 19 марта примут участие военнослужащие и офицеры, представители органов власти и крупных бизнес-структур, представители общественных организаций, воспитанники военно-спортивных объединений и, ветераны.

"Несмотря на то, что Нижний Новгород не является морским городом, его жители сделали очень много для процветания и могущества Военно-морского флота России. Более десяти крупнейших предприятий города выполняют государственные заказы на строительство кораблей и другой военной техники. В городе на постоянной основе проходят мероприятия, посвященные Военно-морскому флоту России, организуемые региональным отделением Движения поддержки флота и кинокомпанией "Союз Маринс Групп". Совместно проводимая работа направлена на возрождение престижа службы в Военно-морском флоте России, традиций российского флота и морской пехоты, поддержание авторитета вооруженных сил среди подрастающего поколения, сохранение памяти о великих подвигах, совершенных советскими солдатами в Великой Отечественной войне, а также наших соотечественников в локальных конфликтах", - добавили в компании.