Кристина Васина
Фото:
Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 13-летней школьницы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Волонтер" 15 марта 2018 года.
Согласно информации, Кристина Васина 15 марта утром ушла в школу №24, до школы не дошла и домой не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 156 см, телосложение среднее, волосы темно-русые ниже плеч. Была одета в зеленую куртку, черную шапку с белыми бабочками, черные джинсы, черные кроссовки. При возможно себе имела бело-розовый рюкзак.
Всех, кто имеет информацию о пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), (831) 291-51-51 (волонтеры).
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+