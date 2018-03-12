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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 13-летней школьницы в Нижнем Новгороде

16 марта 2018 11:12  [400] Происшествия
Кристина Васина

Кристина Васина

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей 13-летней школьницы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд "Волонтер" 15 марта 2018 года.

Согласно информации, Кристина Васина 15 марта утром ушла в школу №24, до школы не дошла и домой не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 156 см, телосложение среднее, волосы темно-русые ниже плеч. Была одета в зеленую куртку, черную шапку с белыми бабочками, черные джинсы, черные кроссовки. При возможно себе имела бело-розовый рюкзак.

Всех, кто имеет информацию о пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 102 (полиция), (831) 291-51-51 (волонтеры).

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