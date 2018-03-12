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Бизнес

Нижегородский "Гидромаш" в 2017 году увеличил чистую прибыль на 17,7%

16 марта 2018 12:13  [67] Бизнес

ОАО "Гидромаш" (г. Нижний Новгород) в 2017 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 17,67% по сравнению с 2016 годом – до 2 млрд 9 млн 748 тысяч рублей. Об этом сообщается в бухгалтерской отчетности предприятия.

Выручка общества в 2017 году выросла на 9,72% по сравнению с 2016 годом – до 8 млрд 135 млн 161 тысячи рублей, себестоимость увеличилась на 2,07% - до 5 млрд 679 млн 507 тысяч рублей.

Прибыль от продаж в 2017 году увеличилась на 32,76% по сравнению с 2016 годом – до 2 млрд 408 млн 199 тысяч рублей, прибыль до налогообложения возросла на 15,22% - до 2 млрд 488 млн 845 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность "Гидромаша" в течение года увеличилась на 9,72% - до 1 млрд 455 млн 128 тысяч рублей, кредиторская задолженность, напротив, сократилась в 1,68 раза – до 1 млрд 826 млн 212 тысяч рублей.

СПРАВКА:
Нижегородское ОАО "Гидромаш" – одно из ведущих российских предприятий по разработке, производству и испытаниям шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов.

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