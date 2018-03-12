Нижегородец приговорен к двум годам колонии за кражи велосипедов Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец приговорен к двум годам колонии общего режима за кражи велосипедов. Об этом прокуратура Нижнего Новгорода сообщила 16 марта 2018 года.

Установлено, что в летние периоды 2016 и 2017 года ранее не судимый мужчина из подъездов многоквартирных домов города похищал велосипеды. Для этого он при помощи заранее приготовленных саперных ножниц перекусывал тросы с замками, которыми велосипеды были пристегнуты к трубам отопления. Похищенные велосипеды обвиняемый продавал.

Ущерб, причиненный семнадцати потерпевшим, составил около 250 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины было возбуждено по ч.1 и ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Приговор не вступил в законную силу.