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Общество

Движение транспорта будет изменено в центре Нижнего Новгорода 18 марта

16 марта 2018 14:35  [455] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта будет изменено в центре Нижнего Новгорода 18 марта. Об этом пресс-служба администрации города сообщила 16 марта 2018 года.

Согласно информации, в связи с проведением массовых мероприятий с 09:00 18 марта до 01:00 19 марта движение автобусов маршрутов №№19, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Канавинского моста в направлении улицы Минина, будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улицам Варварской, Пискунова и далее - по маршрутам. В обратном направлении - по улицам Пискунова, Варварской, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее - по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№3, 61, 70, 71, 91, 92, Т-41, Т-71, следующих от Канавинского моста в направлении площади Свободы, будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее - по маршрутам. В обратном направлении - по улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее - по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№40, 45, 74, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от площади Свободы в направлении улицы Минина, будет организовано по улицам Варварской, Пискунова и далее - по маршрутам. В обратном направлении - по той же схеме.

Движение автобусов маршрута №Т-47, следующих от площади Лядова в направлении Канавинского моста, будет организовано по улице Большой Покровской, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее - по маршрутам. В обратном направлении - по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Большой Покровской и далее - по маршруту.

Путь следования троллейбусов маршрутов №№9, 13, 17, 31, автобусов маршрутов №№1, 68, Т-4 будет временно сокращен до площади Свободы, автобусов маршрута №Т-31 - до улицы Пискунова.

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