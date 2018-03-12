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Происшествия

Ранее судимая нижегородка приговорена к 10 годам колонии строго режима за убийство в Московском районе

16 марта 2018 15:50  [196] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородка приговорена к 10 годам колонии строго режима за убийство в Московском районе. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 16 марта 2018 года.

Следствием и судом установлено, что вечером 24 сентября 2017 года подсудимая после знакомства в кафе с потерпевшим продолжила с ним распивать спиртные напитки на ул. Казакова. На фоне алкогольного опьянения они поссорились: женщина обиделась на оскорбления, высказанные в ее адрес новым знакомым.

Двое собутыльников, присоединившихся к ним, смогли помирить фигурантов. Однако женщина, затаив обиду, дождалась, когда мужчины уснут, нанесла обидчику несколько ножевых ранений по телу, после чего подожгла его тело. Поняв, что таким образом она не избавится от погибшего, злоумышленница разбудила одного из мужчин, с которым перенесла тело 44-летнего потерпевшего к гаражам на ул. Бригадной. После этого они скрылись с места происшествия.

Уголовное дело в отношении 51-летней женщины было возбуждено по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Обвиняемая на допросе созналась в содеянном. Она трудоустроена. Ранее она уже была признана судом виновной в убийстве женщины.

Помогавший подсудимой переносить тело погибшего мужчина осужден по ст.316 УК РФ (укрывательство преступлений) на 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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