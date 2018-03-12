Администрация Нижнего Новгорода зарезервировала 84 млн рублей на противопаводковые мероприятия 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода зарезервировала 84 млн рублей на противопаводковые мероприятия 2018 года. Об этом пресс-служба мэрии сообщила 16 марта.

Согласно информации, по состоянию на февраль текущего года отметка уровня воды в р. Волга достигает 68 м по Балтийской системе. Критическим уровнем, при котором происходит подтопление территории города, является отметка в 72 метра. Наиболее уязвимыми территориями, подверженными подтоплению традиционно считаются Канавинский, Автозаводский и Ленинский районы.

"Больше других может пострадать частный сектор поселков Сортировочный и Володарский, а также ряд дворовых территорий микрорайона Гордеевский. Мы утвердили отдельный план по работе с жителями, чьи дома подвержены подтоплению, проверили систему автоматизированного оповещения о начале эвакуации, определили места сбора. Кроме того, подготовлены пункты временного размещения жителей, предусмотрены питание и медицинская помощь и 138 автобусов для транспортировки людей", - сообщила первый заместитель председателя эвакуационной комиссии Канавинского района Надежда Городилова.



"На предприятиях и организациях города уточнен расчет сил и средств, привлекаемых на период прохождения половодья, разработаны планы проведения противопаводковых мероприятий, в которых может быть задействовано около 5 тысяч человек. Заключены договоры с подрядными организациями на представление инженерной и специальной техники. На паводковый период определено 96 пунктов временного размещения на 42 тысячи мест", - сказал первый заместитель начальника управления ГОЧС Нижнего Новгорода Сергея Михайлова.

"В распоряжении управления ГОЧС Нижнего Новгорода есть 11 мотопомп, два км пожарных рукавов. В целом, городская система готова к выполнению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период, в том числе к спасению людей на водных объектах", - резюмировал Михайлов.