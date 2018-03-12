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Общество

Транспорт будет организован вечером 18 марта для развозки посетителей массовых мероприятий в центре Нижнего Новгорода

16 марта 2018 17:45  [58] Общество
Транспорт будет организован вечером 18 марта для развозки посетителей массовых мероприятий в центре Нижнего Новгорода

Транспорт будет организован вечером 18 марта для развозки посетителей массовых мероприятий в центре Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Транспорт будет организован вечером 18 марта для развозки посетителей массовых мероприятий в центре Нижнего Новгорода. Об этом пресс-служба администрации города сообщила пресс-служба администрации города.

Согласно информации, с 21:30 до 22:30 с пл. Свободы автобусы будут отправляться в направлении мкрн. Верхние Печеры, мкрн. Юг, мкрн. Кузнечиха-2, автовокзала "Щербинки", мкрн. Соцгород-2 и ул. Космической: троллейбусы проследуют в направлении мкрн. Кузнечиха-2 и Щербинки-2.

С пл. Маркина автобусы будут следовать до Красного Сормова, мкрн. Седьмое небо, мкрн. Юг, ЗКПД-4 и ул. Дубравной.

От Черного пруда трамвай будет отправляться в район парка "Дубки".

Планируется, что транспорт будет отправляться по маршрутам по мере заполнения.

Напомним, движение транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода 18 марта.

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