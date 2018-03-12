Нижегородская администрация просит водителей убрать в ночь на 17 марта автомобили с проезжей части для уборки снега Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода просит водителей убрать автомобили с проезжей части для очистки дорог от снега в ночь с 16 на 17 марта 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, работы по вывозу снега, прометанию улиц и посыпке их реагентами запланированы: в Канавинском районе на Канавинском мосту, Московском шоссе (от Гордеевского пятака до Сормовского поворота); в Ленинском районе на пр. Ленина; в Московском районе на ул. Куйбышева, ул. Акмолинская; в Нижегородском районе на ул. Минина, ул. Большая Печерская, ул. Большая Покровская, ул. Новая, ул. Студеная, ул. Ильинская, ул. Добролюбова, Лыковой Дамбы, ул. Пискунова, ул. Рождественская, ул. Пожарского, ул. Бринского и Верхневолжской набережной; в Приокском районе на Мызинском мосту, пр. Гагарина; в Советском районе на Окском съезде, пр. Гагарина, ул. Уссурийская, ул. Корнилова, ул. Васюнина, ул. Академика Сахарова, ул. Панина; в Сормовском районе на ул. Коминтерна, пл. Буревестника.

Вывоз снега в Автозаводском районе не запланирован.