Последние новости рубрики Спорт
17 марта 2018 10:48  [1] Тяжелый форвард Сергей Торопов заключил контракт с баскетбольным клубом "Нижний Новгород"
16 марта 2018 14:26  [359] Пять тысяч билетов продано на первый матч на стадионе "Нижний Новгород"
16 марта 2018 11:44  [227] Почти 350 жителей Дзержинска Нижегородской области выполнили контрольные нормативы ГТО на знаки отличия в 2017 году
16 марта 2018 10:07  [210] Нижегородский ХК "Скиф" проиграл "Динамо" 2:4 в матче 15 марта
15 марта 2018 14:04  [445] Нижегородская администрация выделила 6,8 млн рублей на проект легкоатлетического манежа КСДЮСШОР №1
15 марта 2018 08:56  [226] БК "Нижний Новгород" вышел в четвертьфинал Кубка Европы после победы над "Керавносом" 14 марта
14 марта 2018 15:06  [372] Стадион "Химик" в Дзержинске Нижегородской области принят в эксплуатацию после реконструкции
13 марта 2018 19:04  [1773] Два ребенка из Нижегородской области получили подарки от сборной России по футболу
13 марта 2018 11:27  [748] Дирекция по проведению спортмероприятий планирует направить 5 млн рублей на церемонию открытия стадиона "Нижний Новгород"
12 марта 2018 18:24  [372] Почти 100 команд из Нижегородской области принимают участие в чемпионате по боулингу "Старшее поколение"
Спорт

Тяжелый форвард Сергей Торопов заключил контракт с баскетбольным клубом "Нижний Новгород"

17 марта 2018 10:48  [1] Спорт

Тяжелый форвард Сергей Торопов заключил контракт с баскетбольным клубом (БК) "Нижний Новгород". Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, 28-летний Торопов родился в Нижнем Новгороде. В сезоне 2006 – 2007 годов он стал игроком саратовского "Автодора", за который выступал в общей сложности в течение восьми лет. Сезон 2011 – 2012 годов Торопов выступал за череповецкую "Северсталь" на правах аренды. В 2015 году он выступал за "Самару".

Контракт заключен до конца сезоны 2017 – 2018 годов. В составе "Нижнего Новгорода" Торопов не сможет выступать в Кубке Европы и будет выходить только в матчах Единой Лиги ВТБ.

"С уходом Александра Захарова в нашем коллективе появилось свободное место. Не буду скрывать, мы сделали предложение нескольким игрокам Суперлиги. Сергей был одним из первых, кто его принял. Я очень рад, что в составе "Нижнего Новгорода" появился еще один коренной нижегородец, баскетболист, способный закрыть несколько позиций и помочь нам в тренировочном и игровом процессе. Также я хотел бы поблагодарить команду МБА за то, что они с пониманием отнеслись к желанию игрока попробовать себя на новом уровне и отпустили его на важной стадии своего сезона", - приводятся в сообщении слова главного тренера "Нижнего Новгорода" Зорана Лукича.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph