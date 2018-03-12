Тяжелый форвард Сергей Торопов заключил контракт с баскетбольным клубом "Нижний Новгород" Спорт

Тяжелый форвард Сергей Торопов заключил контракт с баскетбольным клубом (БК) "Нижний Новгород". Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно информации, 28-летний Торопов родился в Нижнем Новгороде. В сезоне 2006 – 2007 годов он стал игроком саратовского "Автодора", за который выступал в общей сложности в течение восьми лет. Сезон 2011 – 2012 годов Торопов выступал за череповецкую "Северсталь" на правах аренды. В 2015 году он выступал за "Самару".

Контракт заключен до конца сезоны 2017 – 2018 годов. В составе "Нижнего Новгорода" Торопов не сможет выступать в Кубке Европы и будет выходить только в матчах Единой Лиги ВТБ.

"С уходом Александра Захарова в нашем коллективе появилось свободное место. Не буду скрывать, мы сделали предложение нескольким игрокам Суперлиги. Сергей был одним из первых, кто его принял. Я очень рад, что в составе "Нижнего Новгорода" появился еще один коренной нижегородец, баскетболист, способный закрыть несколько позиций и помочь нам в тренировочном и игровом процессе. Также я хотел бы поблагодарить команду МБА за то, что они с пониманием отнеслись к желанию игрока попробовать себя на новом уровне и отпустили его на важной стадии своего сезона", - приводятся в сообщении слова главного тренера "Нижнего Новгорода" Зорана Лукича.